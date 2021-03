Izkia Siches sospecha que Chile deberá volver al confinamiento total

Por su parte el ministro Paris mencionó que, aunque no descarta nada, no es la solución.

Frente al panorama de contagios presente en nuestro país, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, reveló información importante sobre qué se debería hacer.

Y es que últimamente, los contagios se dispararon, especialmente en la Región Metropolitana, que pasó nuevamente a fase 2.

Esta situación tiene a las autoridades y el sistema sanitario hasta el cuello. De igual forma, los trabajadores de la salud necesitan que esta cifra disminuya para evitar un colapso de los centros hospitalarios.

Dra. Siches: «Reiteramos nuestro llamado como #Colmed a instaurar lo antes posible medidas que permitan un mejor control de la pandemia, hemos planteado varias propuestas al Ejecutivo, necesitamos bajar la cantidad de casos para que nuestro sistema sanitario no colapse». pic.twitter.com/obzKyD2ofc — Colmed Chile (@colmedchile) March 17, 2021

La presidenta del Colegio Médico hizo énfasis en que «en ese escenario, sospechamos que nuestro país va a tener que entrar en un confinamiento total, lo más probable es que va a existir una restricción de muchas de las actividades de la vida diaria».

A esto, Siches añadió que «si no nos quedan camas, Chile no tiene muchas otras opciones». Además, según habían planteado para las elecciones de abril, «si Chile supera el 95% de ocupación de camas en su capacidad máxima de expansión, creo que lo más probable es que el Gobierno tenga que apretar este botón rojo de casi llegar a un confinamiento total”.

Respuesta de Paris

Frente a las declaraciones de la Izkia Siches, el ministro de Salud, Enrique Paris, mencionó que, aunque nos encontramos en una situación complicada, «la cuarentena total no es la solución para nada, si la gente no tiene para vivir, para alimentarse». Para Radio Concierto, agregó que «no puedo descartar nada de plano, pero no es la solución».

En relación a la ocupación de camas UCI, el ministro recalcó que “nos fijamos también en la proporción de la población enferma con población total. No es solo en la ocupación de camas”. Situación que, sin embargo, genera desconcierto, ya que la ocupación de estas se encuentra en un 94%, según MegaNoticias.