Una señora llamó a la Tencha para pedirle consejos, ya que no sabe qué hacer con su esposo.

No hay duda que en El Show de la Tencha de todo puede pasar, sobre todo en el «Martes Hot».

En esta ocasión, una preocupada auditora llamó a la Tencha para pedirle un consejo, ya que no sabe qué hacer con su esposo.

Y es que la pobre lleva un mes con el agua cortada. Aunque ha hecho de todo para prender a su pareja, no ha logrado que le dé la pasada.

Pero este problema no solo se ha dado en el último tiempo, ya que confesó que el hombre, con quien lleva 22 años de matrimonio, siempre ha sido malo para el sexo.

Ella le ha hecho shows eróticos, se ha comprado ropa sexy, aún así no ha podido llamar su atención y no logra que el señor se motive. De hecho, su esposo prefiere ir a acostarse después que ella, solo para no tener sexo.

Lo peor de todo, es que todavía son jóvenes: ella tiene 43 años y él 49.

Por lo mismo, la Tencha le recomendó que vaya al doctor con su pareja y que también converse con él, porque no puede seguir aguantando esta situación.

¿Qué consejo le darías tú a esta angustiada mujer? ¿Has pasado por una situación parecida?

Escucha acá una nueva historia de El Show de la Tencha:

Recuerda que puedes escuchar El Show de la Tencha de lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 horas.

Y todos los martes puedes escuchar el especial «Martes Hot», donde prendemos a todos los auditores con las llamadas más ardientes.