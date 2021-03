Madre de Tomás reacciona a los dichos de «Loco Memo»

La madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, envió un mensaje luego de las recientes declaraciones de Héctor Sáez, conocido como «Loco Memo».

El hombre, quien sería una persona de interés para la investigación, habló por primera vez en televisión tras la desaparición del pequeño de 3 años.

Hay que recordar que Sáez generó sospechas luego de publicar una fotografía que tomó desde un punto cercano al lugar donde Tomás fue visto con vida por última vez.

Además, «Loco Memo» llamó la atención de la familia, porque algunos vecinos de Caripilún dieron declaraciones y mencionaron que el sujeto tiene antecedentes delictuales.

En conversación con CHV Noticias, Héctor negó ser cercano con algún miembro de la familia del niño, además desmintió sus dichos.

«Yo no culpo a la justicia. Si ellos me nombraron persona de interés en el caso fue porque la familia de Tomasito dijo que me vieron en el mismo momento en el lugar. Eso yo lo desmiento porque ese día estaba en otro lugar, con otras personas», señaló Sáez.

El hombre también dijo que está dispuesto a declarar, mientras no sea bajo presión y sólo ante el fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, quien fue removido del caso de Tomás.

Tras estas declaraciones, Estefanía utilizó sus redes sociales para referirse a los dichos de Héctor.

«A ver, quiero aclarar algo: nosotros como familia jamás hemos dicho que lo vimos en el lugar a este caballero, a un familiar le llegó un pantallazo de un amigo de Facebook de él, donde mostró una foto del bosque, justo el día que desapareció mi hijo», escribió.

«¿Por qué quiere entenderse sólo con el fiscal? No quiero juzgar ni nada, pero él deberá presentar sus pruebas sin ese fiscal», cuestionó la madre de Tomás.