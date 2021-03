Pamela Díaz confesó que no tiene ninguna relación con su padre biológico

Este jueves en el estelar «De tú a tú», Pamela Díaz confesó que no tiene ninguna relación con padre biológico.

En el programa de conversación conducido por Martín Cárcamo, Pamela se refirió a su infancia. La fiera contó que a pesar de que nació en Santiago, cuando tenía seis años se fue a vivir a Puerto Varas con su familia.

Su hogar estaba conformado por su mamá, la pareja de su madre y su hermana. Su papá Marcos, como Pamela lo llama, lleva más de 36 años de relación con su madre.

La nula relación de Pamela y su padre biológico

Al Martín Cárcamo le llamó la atención que la fiera no se refiriera a la relación con su padre biológico así que indagó en el tema.

«No hablamos mucho del tema de mi papá biológico. Uno porque no lo conozco, otro porque no tengo idea y mi mamá nunca nos habló de él tampoco. No tengo idea si está vivo o muerto. No cacho nada» aseguró Pamela.

El animador quiso saber si Díaz alguna vez había sentido interés por buscarlo o contactarlo.

La respuesta de Pamela fue categórica y enfática: «No es mi papá, no le he preguntado a mi mamá porque no me interesa. No hubo necesidad de buscarlo. Quizás si no hubiera estado mi papá Marco, capaz que lo hubiera buscarlo o quizás no».

La Fiera le explicó a Martín que como había dejado de ver a su padre biológico a tan corta edad, ni siquiera se acuerda de cómo era físicamente. Lo único que sabe de él es que tuvo varios hijos más.

Además Díaz destacó la importancia de Marcos, la pareja de su madre en su vida, confidenciando que desde que tiene 14 años, ella y su hermana se refieren a él como su papá.