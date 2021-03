Recientemente Rocío Marengo se ha visto envuelta en una polémica.

¿El motivo?, esto porque la argentina realizó sobre su icónico «baile del koala» y un brutal atentado terrorista sucedido en su país natal.

Así es, ya que en medio de una entrevista para el programa «Hay que ver», la exchica reality revelaba todo lo que significó para ella en su vida la creación del paso de baile, en el que terminaba arrimada a su bailarín emulando ser el marsupial típico de Australia.

«En 2006 fue lo del koala. Ya no pude estirar más los eventos del koala, necesitaba estirar, renovar», dijo Marengo.

Además la chiquilla fue corregida por los animadores, quienes le indicaron que el baile lo creó en 2007, en un programa con Marcelo Tinelli.

Tras esta aclaración, la modelo dijo que «el koala es como la AMIA. Todo el mundo se acuerda dónde estaba cuando pasó eso. ¿Entienden?», haciendo referencia al más sanguinario atentado terrorista ocurrido en Argentina, que cobró la vida de 85 personas en 1994.

No es gracioso @marengorocio que compares tu baile con lo sucedido en la AMIA. Estar en la tv no te habilita a decir cualquier cosa con total liviandad. Tu baile del koala causa risa, lo de la AMIA causa profunda tristeza y dolor. No hay nada que comparar. pic.twitter.com/rhu0l8QFZ0

— vitu (@vibhern) March 30, 2021