«Un día histórico»: Nueva York legalizó el consumo de marihuana

Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York promulgó este miércoles la nueva reforma que legaliza el consumo de marihuana.

Según la autoridad este es “un día histórico” y convierte a la gran manzana en el décimo sexto de Estados Unidos en autorizar y regular este tipo de droga.

«Acabo de firmar la legislación que legaliza el uso de la cannabis en adultos. La ley crea la eliminación automática de los antecedentes penales por marihuana, que ahora serían legales. Este es un día histórico» twitteo Cuomo.

#BREAKING: I just signed legislation legalizing adult-use cannabis.

The bill creates automatic expungement of previous marijuana convictions that would now be legal.

This is a historic day.

I thank the Leader and Speaker and the tireless advocacy of so many.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 31, 2021