Xuxa propuso utilizar a los presos para testear remedios y vacunas

Recientemente la popular artista Xuxa hizo declaraciones sobre presos y coronavirus por lo que generó polémica.

Así es, ya que los dichos de la rubia se viralizaron y generaron de una miles de reacciones por lo que se tuvo que disculpar.

¿Qué sucedió?

“No usé las palabras correctas”, dijo la cantante en un sentido mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. Eso dijo, apenas unas horas después de haber participado en una controvertida entrevista. Esa fue fue transmitida en vivo por la cuenta de la misma red social de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro.

En esta conversación Xuxa dijo que las vacunas contra el coronavirus Covid-19 deberían probarse en los presos. Agregando que “tengo un pensamiento que puede parecer muy ruin, que puede parecer inhumano (…)

En mi opinión creo que hay mucha gente que ha hecho las cosas mal y que está ahí pagando sus errores para siempre en la cárcel, que podría ayudar en esos casos para experimentos, sostuvo.

Sus dichos, de inmediato se viralizaron y provocaron grandes cantidades de mensajes de rechazo y críticas, por lo que la Asamblea Legislativa tuvo que bajar el registro. En el que la cantante agregó que “esa es mi opinión, que ya que van a tener que morir en la cárcel, que por lo menos sirvan para ayudar en algo”.

Y como te comentábamos ella horas más tarde debió disculparse, lo que hizo en un video de poco más de 2 minutos en el que indicó que “estoy pidiendo disculpas a todos ustedes, no use las palabras correctas, pensé muchas cosas, usé palabras que no debí usar y por eso estoy pidiendo disculpas a todos ustedes (…) Lo que dije sobre los presos, de que deberían hacer algo antes de morir… sí, es errado, sí, me expresé mal“, puntualizó la ex “Reina de los bajitos”.