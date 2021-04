En una nueva cuarententena, Among Us vuelve a ser un compañero de muchos. Por Festigame.

Among Us está viviendo un segundo aire del éxito cosechado durante 2020, esto debido a que estrenó uno de los contenidos más esperados por los videojugadores de este título creado por InnerSloth. Se trata del nuevo mapa llamado The Airship, lo que le permitió al título registrar números cercanos a su peak de números de noviembre del año pasado.

Among Us había perdido buena parte de sus espectaculares números de finales de 2020 tanto en espectadores en Twitch como en jugadores simultáneos en Steam debido a la ausencia de novedades y nuevos contenidos que parecía que no llegaban nunca.

Ahora, y coincidiendo con la llegada del nuevo mapa The Airship, SteamDB ha compartido el actual estado de Among Us a nivel de cifras, recuperando buena parte del terreno perdido y colocándose de nuevo en las primeras posiciones. Tanto es así, que en Twitch por ejemplo se ha pasado de apenas 8.000 viewers este pasado 31 de marzo a más de 686.000 espectadores, todo gracias a la disponibilidad del nuevo mapa del avión. El récord registrado en la plataforma de streaming por parte de este videojuego se sitúa cerca de los 765.000 espectadores.

Por otro lado, en Steam también ha recuperado buena parte de sus números más elevados, registrando un pico de más de 132.000 jugadores en las últimas horas, aunque eso sí, lejos de los más de 447.000 jugadores simultáneos de finales del pasado mes de septiembre.