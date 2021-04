Este fin de semana Antonella Ríos contó a través de redes sociales que nuevamente se contagió de Covid-19.

En la oportunidad la actriz dio a entender que esto la angustiaba bastante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonella Rios Mascetti (@antonellarios)

«Lloré de angustia en las noches porque sentí que las cosas no las tenía controladas. Gracias a mis angelitos y a la gente que me quiere. Me siento hoy mejor (ya me quedan pocos días para salir de esto ). De verdad es un tema difícil porque el virus no discrimina es realmente potente y fuerte”. fue parte del mensaje que compartió.

Luego de contar esto la intérprete recibió ene comentarios malos ondas los que en su mayoría la criticaban.

Por eso Antonella Ríos quiso responderles a través de sus Instagram Stories.

“A toda la gente que ha comentado, que qué bueno que me enfermé, que por segunda vez. Que, qué inconsciente. Les cuento que no he salido ni a la esquina, ahora me siento mejor, pero mi sensación de miedo y angustia ha sido suprema, quiero decirles que mis recorridos son supermercados, farmacias. Ir a dejarle algunas cosas a mis papás. Ir a buscar a mi hijo, dejarlo”, partió explicando.

“A todos nos puede pasar y en lugares donde menos lo imaginamos”, continuó la actriz.

Eso sí antes de responder a la mala onda ella pidió a sus seguidores y seguidoras que se cuidaran y que no expusieran a sus cercanos.