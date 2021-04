La tarde de este lunes la influencer chilena Naya Fácil, compartió un video en sus historias asegurando que sus seguidores siempre le decían el gran parecido que tiene con la cantante colombiana-estadounidense Kali Uchis.

En el video que Naya compartió se la puede ver cantando un trozo de la canción Telepatía, el pegajoso éxito de Kali y rápidamente se volvió viral.

«Me están comparando con la Kali Uchis, esa que canta: ‘a kilómetros estamos conectando y me prendes, aunque no me estés tocando’. Y bueno tengo que lidiar con eso día a día» afirmó Naya de una forma muy humilde.

La respuesta de Kali

Una popular página de Instagram publicó el video de Naya asegurando su parecido con Kali. El post se volvió tan viral que le llegó a la mismísima Kali Uchis.

La cantante sólo tuvo buenas palabras para Naya y le comentó: «Hermosa»

Pero no quedó ahí, ya que Kali también compartió el video de Naya asegurando lo parecidas que son a sus historias de Instagram.

Naya quedó muy feliz con la publicación de Kali y nuevamente usó sus historias de Instagram para compartir su emoción. La influencer contó que se sentía internacional y además aprovechó de proponer que ella Kali hicieran un remix de Telepatía

“Gente, me siento internacional. Le voy a hablar y le voy a decir que saquemos un remix de Telepatía. ¿Quien lo dría que se podía hacer.. por telepatía. Después te pegaste el show al otro día” improvisó Naya.

La reacciones de redes sociales

Esta inesperada relación entre la influencer y la cantante causó furor en twitter y ha tenido las mas variadas reacciones por parte de los usuarios.

Yo: sabí que no entoy de acuerdo con esa huea de «sentirse chileno»

Also yo: LA KALI UCHIS SUBIÓ A LA NAYA CTM VIVACHILE!!!! pic.twitter.com/bEUr6qEqOG — nico (@nicolopezo) April 13, 2021

Después que Kali Uchis subiera a Naya Fácil a su Instagram, entendí que Naya logró todo en esta vida. pic.twitter.com/j2CbCyfRpl — Cnnbl (@eleuiec) April 13, 2021

Sin miedo (del pegarse el show y otros demonios) naya facil ft kali uchis pic.twitter.com/KQJYkx9YYm — v a l e r i s (@Lavalentina1312) April 13, 2021

kali uchis subiendo un video de naya fácil de verdad yo ya no sé qué esperar de esta vida pic.twitter.com/xmjyr5CsrC — 777 (@xijiroh) April 13, 2021

