El emotivo mensaje de Carlos Vives tras el fallecimiento de su padre

Carlos Vives ha dado a conocer a sus seguidores una triste noticia, el fallecimiento de su padre.

Luis Aurelio Vives Echeverría, murió este lunes a los 91 años en la ciudad caribeña de Santa Marta.

Y de acuerdo a la información que se tiene hasta ahora es que él luchó por mucho tiempo con su delicado estado de salud.

«Con mucho dolor en mi corazón, despido a mi tío Luis Aurelio Vives, un ser humano excepcional y respetado médico por su admirable vocación de servicio«, expresó Luis Miguel Cotes sobrino y ex gobernador de la región de Magdalena.

EL EMOTIVO MENSAJE DE CARLOS VIVES

Para despedirlo el cantante colombiano compartió un emotivo mensaje en su perfil de Instagram.

Así es, ya que a través de un video en el que se pueden ver varias fotos de su papá en diferentes etapa de su vida, él escribió profundas palabras.

«Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela Elena para los pesebres vivos. Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el ‘Nene Chu’», partió diciendo Vives.

«Y hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo… Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado», agrega Carlos.

Además Vives sostuvo que «Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad. Y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida».