La serie Bridgerton se convirtió en uno de los nuevos éxitos de Netflix y uno de sus personajes se llevó todos los elogios. El Duque de Hasting, Simon Basset, interpretado por Regé-Jean Page, sacó suspiros en la primera temporada.

Es por eso que todos sus fanáticos quedaron con el corazón destrozado tras el anuncio de la escurridiza Lady Whisteldown.

En su comunicado, la anónima comentarista de las vidas de las familias adineradas del Londres del Siglo XIX, adelantó que esta nueva temporada va a estar enfocada en el Visconde Lord Anthony Bridgerton, y confirmó la salida del Duque de la serie.

