En el último tiempo mucho hemos escuchado del poliamor, pero ¿qué es en realidad?

Muchos no lo tienen claro, y dudan que esto puede darse e incluso para algunos genera dudas o se trata de una “moda”.

¿Qué es exactamente el poliamor?

Este consiste en amar a varias personas a la vez, eso sí chiquillos se da en forma consensuada, consciente y ética.

Para los que están de acuerdo con esto salen en su defensa ya que consideran que el amor no tiene que estar restringido. Porque si quieres a alguien deseas lo mejor para esa persona y eso incluye poder ampliar su vida amorosa y sentimental.

Y tal como te mencionamos recién la única condición es el amor entre las personas y la aceptación de la relación por parte de todas ellas.

¿Cuál es el origen de este término?

Esta palabrita viene del inglés polyamory, que a su vez procede del griego y el latín: significa literalmente “muchos amores”.

Este término comenzó a usarse más frecuentemente a principios de los 90, cuando el poliamor empezó a desarrollarse como un movimiento social a nivel global. Además a esto se le puede llamar también poliamoría.

Por lo que quienes lo practican son poliamorosas, poliamóricas, poliamoristas o simplemente poli.

Además debemos destacar que el poliamor se repite una y otra vez entre personajes mediáticos, pero así y todo algunos tiene confusión sobre esto.

Por ejemplo muchos piensan que este término es lo mismo que poligamia, pero no chiquillos no lo es.

Resulta que la poligamia” se usa para describir a un hombre casado con varias mujeres o a una mujer casada con varios hombres. En cambio, el poliamor no pone el énfasis en el matrimonio y la posibilidad de tener varios amantes no se limita a uno de los géneros ni a una sola persona dentro de la relación.

Otra duda que algunos tienen y lo dan por hecho en ocasiones, es que los que practican el poliamor son los mismos que hacen swingers, pero la respuesta otra vez es NO.

Esto porque swinging (intercambio de parejas) tiene que ver con otra cosa. En estos casos, existe una pareja principal que tiene una relación sentimental y se permite tener contacto sexual con otras personas, pero no establecer otra relación del mismo tipo.

Algo contrario al poliamor ya que este consiste en amar a varias personas, no sólo en tener sexo con ellas, y no presupone que tenga que haber una pareja principal y que las demás sean secundarias (aunque tampoco lo excluye).

POLIAMOR VS MONOGAMIA

Por lo general las personas poliamorosas consideran la monogamia como una opción tan respetable como el poliamor, pero también como una opción que no satisface sus necesidades afectivas y/o sexuales.

Algunas personas llegan al poliamor a partir de una relación monógama estable en la que los dos miembros deciden abrirse a otras relaciones. Otras llegan al poliamor después de haber tenido relaciones monógamas que no han funcionado precisamente porque sentían la necesidad de estar con más personas.

Es frecuente escuchar que si alguien realmente hubiera encontrado a la persona adecuada no querría estar con nadie más, o que si estando en una relación estable siente atracción o amor hacia otra persona, es porque su relación no está funcionando. Desde una filosofía poli no tiene por qué existir una sola persona adecuada, puede haber varias, y sentirse atraído por otra persona no quiere decir necesariamente que haya ningún problema con la relación. Es perfectamente natural sentir atracción, afecto o amor por varias personas a la vez. Esto no implica querer menos a cada persona. La experiencia demuestra que el amor no es un recurso limitado (aunque el tiempo sí lo es, y eso es algo que requiere atención). La filosofía poli elimina esa necesidad, prácticamente imposible de satisfacer, de encontrar a la persona perfecta que sea capaz de cubrir todas tus necesidades, o la de resignarse a vivir con alguien que no lo haga, o la de ser infiel y ocultarlo.

EL SEXO Y EL POLIAMOR

El poliamor se basa más en el amor que en el sexo. Lo sexual, si bien existe en la mayoría de los casos, no es lo principal ya que pasa a un segundo plano, ya que lo que se busca es la intimidad. Las personas asexuales también pueden ser poliamorosas: el sexo no es una condición imprescindible para que haya una relación de este tipo.

La honestidad y la confianza necesarias en una relación poliamorosa son particularmente importantes en lo que se refiere al sexo seguro. Cada persona tiene que acordar con cada una de sus parejas cuáles son las medidas de protección adecuadas, no sólo entre ellos dos, sino también de cada uno con el resto de sus amantes. Informarse a fondo es muy importante y no está de más hacerse pruebas médicas con regularidad.

Bueno amigos con esta info la cosa debería quedar más clara ya que es re importante informarse primero antes de hacerse una opinión sobre algo.

¿Qué piensan? ¿están de acuerdo con el poliamor o definitivamente no?