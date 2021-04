¡Es oficial! Kim Kardashian se une al club de los billonarios

La última lista de multimillonarios del mundo publicada por la revista Forbes, indicó que Kim Kardashian se unió a la lista de billonarios que también forman su casi ex esposo Kanye West, y su hermana Kylie Jenner.

La modelo y empresaria de 40 años es dueña de las marcas KKW Beauty y Skims. Además su abultada fortuna se engruesa con las ganancias de los reality shows y contratos publicitarios, y sus acciones en grandes marcas.

Forbes estima que Kardashian West ahora tiene un valor de mil millones de dólares.

Kardashian sabe muy bien cómo manejar sus negocios. Las empresas que Kim ha creado, han crecido con el típico estilo Kardashian de autopromoción.

Según reporta Forbes, el año pasado Kim vendió casi el 20% de su empresa a la compañía de cosméticos Coty por 200 millones de dólares. Este movimiento elevó el valor de KKW Beauty a los 1,000 millones de dólares. Su participación restante, del 72%, vale aproximadamente 500 millones de dólares.

La línea de ropa interior modeladora que ella lanzó en 2019, fue valorada por encima de los 500 millones de dólares. Forbes conservadoramente estima que la participación de Kim en Skims tiene un valor de $ 225 millones.

El resto de su fortuna está repartida entre efectivo, inversiones y bienes raíces. Cada año desde 2012, gracias a su participación en el reality Keeping Up With the Kardashians ha ganado al menos $ 10 millones antes de impuestos.

Además la multifacética Kim tiene acuerdos de patrocinio con distintas marcas, y también con un juego para celulares.

Dentro de sus propiedades se encuentra su casa en Calabasas, y una cartera de inversiones que incluyen acciones de Disney, Amazon, Netflix y Adidas.

Kim es la segunda mujer de su familia en llegar a la lista Forbes de Billonarios, la primera fue su hermana Kylie que se convirtió en la persona más joven del mundo en llegar al selecto club.

Kim sin duda es una mujer de negocios y su icónica frase “aada mal para una chica sin talento” , tiene más sentido que nunca.