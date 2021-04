«Me gusta que la gente se dé cuenta de cómo es esta tipa, para que se le bajen un poquito los humitos», dijo la ex Yingo

En los últimos días Cami ha estado en el centro de la polémica por más de un motivo.

Recordar ante todo que la joven cantante en enero pasado fue fiscalizada y se le cursó un sumario sanitario. Esto por realizar una reunión social en su departamento en el Hotel W. La que de paso superaba el aforo permitido, y además faltando a la cuarentena en que se encontraba la comuna de Las Condes.

Hace unos días por ejemplo ella fue fotografiada en una fiesta masiva en Mimai. Lugar donde estaba por la presentación que daría en los Latin AMAs.

Pero Camila Gallardo finalmente no asistió al evento debido a que tuvo contacto estrecho previamente con Alejandro Fernández, artista mexicano que dio positivo al COVID-19.

Pero claro está que todo estos antecedentes generaron críticas para ella. Y alguien que no dudó en criticarla fue Faloon Faloon Larraguibel.

EN PICADA CONTRA CAMI

Esta semana, en el espacio Zona de Estrellas, del canal Zona Latina, el panel abordó el tema: Mario Velasco, Cecilia Gutiérrez, Vasco Mulián y Faloon Larraguibel dialogaron al respecto, pero esta última fue quien emitió las declaraciones más duras

“Doble discurso, simplemente. No me gusta (Cami). Me gusta que la gente se dé cuenta de cómo es esta tipa, para que se le bajen un poquito los humitos, porque los tiene bien arriba”, dijo inicialmente.

Y es que, en efecto, se habló mucho de la inconsecuencia de la cantante, quien recientemente decidió cerrar su cuenta de Twitter y restringir los comentarios que recibe en Instagram, pues salieron a flote antiguas opiniones donde simpatizaba con una candidata de derecha, siendo que desde 2019 se ha mostrado como una aliada del estallido social y la nueva Constitución.

“Oye, eres recién una cabra chica. Aprende a respetar las leyes, porque estamos pasando por una pandemia, entonces, chuta, quién mejor que tú para dar el ejemplo. Bájate un poquito de la nube“, concluyó Faloon.