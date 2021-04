Está más que claro que la caza ilegal es un hecho repudiado por muchos en todo el mundo. Ya que esta «practica» que para algunos es casi un juego para otros es sinónimo de abuso y un hecho horrible.

Pero lamentablemente no es extraño encontrase con ese tipo de noticias ya que aún existe gente que disfruta quitarle la vida a los animales. E incluso lo ven como un hobby.

Por lo que están dispuesto incluso a pagar grandes sumas de dinero para poder realizarlo.

Recientemente se dio a conocer la noticia de la muerte de un cazador. Así es, ya que este hombre resultó aplastado por una estampida de paquidermos mientras intentaba escapar del parque Nacional de Kruger, en Sudáfrica.

Además según la información entregada por dicho recinto el sujeto huía de la guardia del parque. Él iba con dos cómplices por lo que en se momento se cruzaron con con un grupo de elefantes y sus crías.

Uno de los cómplices del cazador fue arrestado por lo que las autoridades todavía buscan al tercer hombre. Esto según lo ha hecho saber un ejecutivo del parque, identificado como Gareth Coleman, en la cuenta de Twitter de la reserva.

Las autoridades recuperaron un rifle de caza, un hacha y una bolsa con munición y otros suministros probablemente usados en la recogida ilegal de marfil, prohibida terminantemente por los convenios internacionales.

Se debe destacar que el parque de Kruger es una de las principales reservas del continente, conocida por su abundancia de elefantes, leones, rinocerontes, leopardos y búfalos.

