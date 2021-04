Kramer sorprendió con imitación del alcalde Felipe Alessandri

Hace unas semanas el popular comediante Stefan Kramer sorprendió con una divertida imitación del periodista deportivo Rodrigo Sepúlveda.

Y ahora nuevamente él sacó risas personificado al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

Para hacerlo el comediante se preocupó de cada detalle. Tal y como siempre lo hace luce un acabado maquillaje, prótesis, dientes postizos y bueno imita la característica voz e la autoridad .

Al partir el video, se le hace la pregunta: ¿Le gustaría ser presidente de Chile?.

«No, no, mi señora me mata… he estado muy poco en la casa. Me reta, porque estoy de domingo a domingo en la pega», responde Stefan personificando al edil de Santiago.

Por otro lado, respecto al vandalismo en la comuna, «Alessandri» se refirió a la instauración del sistema «Rompe Paga», debido a la constante destrucción del mobiliario urbano en la comuna.

«Sabe lo que yo instauré mucho… el ‘rompe paga’. Claro porque resulta que antes no pasaba nada, entonces sepa Moya quién paga. Y ahora el ‘rompe paga’, entonces cada persona que rompe algo lo paga», dijo.

Al ser consultado si el sistema funcionaba, el «alcalde» simplemente dijo que «No».

Acá te dejamos la divertida imitación de Kramer:

KRAMER Y SU IMITACIÓN DE RODRIGO SEPÚLVEDA

Tal como te mencionábamos antes hace unas semanas Stefan Kramer sorprendió imitando a Rodrigo Sepúlveda.

Así es, ya que Kramer compartió dos videos del rostro de Mega, uno entregado una reflexión y otro saludando desde su auto.

De hecho el mismo reportero se rió de esto y dijo que es un honor para él que el comediante lo imitara.

