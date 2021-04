La cantante nacional, Cami Gallardo, sin duda ha dado que hablar durante las últimas semanas. Y lamentablemente no solo por el lanzamiento de su nuevo sencillo «Luna», sino también por la múltiples polémicas en las que se le ve envuelta. Todas relacionada a las medidas sanitarias no seguidas por la cantante.

La última gran polémica que causó la artista, fue porque Cami fue vista en una fiesta en Miami recientemente. Sin embargo, aun nadie se olvida de la fiesta clandestina que realizó la intérprete de «Querida Rosa» en el Hotel W.

Por esta reunión social fue que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana multó a la cantante por un monto de100 UTM (5 millones de pesos chilenos), según señaló Biobío. Todo por no seguir con las normas instauradas por las autoridades sanitarias. Los fiscalizadores entonces constataron que ella realizó un “evento o actividad social (celebración)” en su departamento.

Sin embargo, este fue claramente después del horario de toque de queda, además de haber junto a ella a otras siete personas, superando el aforo máximo permitido entonces para comunas en Fase 2. Y es que la comuna de Las Condes, donde se encuentra el hotel, en el momento se encontraba en esa fase del Plan Paso a Paso, que permitía una cantidad superior a cinco personas al interior de las casas para reuniones sociales en la semana, mientras que el fin de semana no estaban permitidas.

¿Qué dicen las redes?

Varios han hablado al respecto en redes sociales, incluso algunas figuras de la farándula y espectáculo chileno. Por un lado, tenemos a la ex Mucho Gusto, Paty Maldonado, que no está nada contenta con lo que ha hecho la cantante. Pero por otro lado, la ex chica reality, Adriana Barrientos le mandó su apoyo a la cantante nacional a través de sus redes sociales, luego de la última polémica que involucró a Cami en una fiesta en Miami. Y es que cada quien puede tener su opinión al respecto.