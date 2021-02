Paty Maldonado hace pebre a Camila Gallardo tras comentada detención

Mucho se ha comentado sobre la detención de Camila Gallardo por participar en una «fiesta clandestina».

Y si bien tras lo sucedido la cantante se disculpó en redes sociales aunque más tarde dijo que le «dieron mucho color» muchos han opinado sobre esto.

Una de las voces que se pronunció fue la de Paty Maldonado quien se fue con todo contra ella y lo hizo en su programa «Las indomables»

SIN PIEDAD

‘Es súper rico hablar de la pobreza, es súper rico hablar de la desigualdad cuando estás viviendo en un hotel así como echadito pa’ atrás’, dijo la opinóloga sobre Camila.

‘Distinto es que estés viviendo en una mediagua, distinto es que vayas a una población cuando está lloviendo a cántaros y te das cuenta cómo se moja esa gente’, agregó.

‘Por eso que yo digo que hay mucha gente que predica la moral con los genitales en la mano’, sentenció.

‘Tengo entendido que esta muchachita prácticamente estaba en cuarentena, porque hace poco venía llegando de Estados Unidos. Y cada persona que viaja tiene que estar en cuarentena obligatoria’, continuó Paty.

‘Primero, ¿cómo es posible sabiendo la cantidad de contagios? Ella es un referente, ella tiene la obligación de ser responsable frente a estos hechos’.

‘¿Qué sacas tú después con decir ‘pucha es que pido perdón a mis redes sociales, no era mi intención, pero yo no estaba tomando’, continuó Maldonado.

‘Mijita, da lo mismo, ese no es nuestro problema. El problema es que usted estaba en un carrete y había bastante gente y había bulla y todo eso. No vengamos a pelar y hablar de más cuando no son capaces ustedes de seguir un orden como corresponde’, afirmó «La Maldo».

Se debe destacar que Camila Gallardo en la ocasión no solo superó el número de personas permitidas en el lugar, en horario de toque de queda, sino que además ella debía cumplir una cuarentena obligatoria por haber viajado hace poco al extranjero.