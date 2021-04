Hombre repelió encerrona «disparando» bencina a los delincuentes

Lamentablemente ya no es novedad para nosotros ver a diario encerronas, Y asaltos con violencia, entre otras cosas.

Ahora se dio a conocer un nuevo hecho delictual que ocurrió en Independencia pero en esta ocasión la víctima reaccionó para defenderse.

Resulta que un cliente estaba en una bencinera. Mientras él cargaba combustible vio que se acercó otro vehículo del cual descendieron los delincuentes.

Al ver que estos sujetos de bajaron para asaltarlo o con la idea de robarle su auto, este valiente hombre atinó y se defendió con o que tenia a mano.

En este caso la manguera de la bencina por lo que comenzó a lanzarles combustible y los dejó bien mojados a todos.

Así que los rateros de una arrancaron y se fueron del lugar.

Si bien se aconseja que antes un asalto la víctima no debe hacer nada para evitar ser agredido , todos reaccionamos distinto.

Se debe destacar que la patente del vehículo de estos ladrones ya está identificada y tiene encargo por robo

Si bien en redes sociales aplauden la acción, el hecho pudo traer graves consecuencias, como una explosión en el lugar.

Tras este violento hecho el hombre interpuso la denuncia en el cuartel Borgoño de la PDI, que se encuentra colindante al servicentro.

ENCERRONA A HIJAS DE HELHUE SUKNI

Tal y como ya se sabe estos hechos son algo recurrente . De hecho esta semana la abogada Helhiue Sukni contó que sus hijas fueron victimas de una encerrona.

Tras esto ella subió un video en redes sociales para amenazar los delincuentes y exigirles que devolvieran lo que se robaron.

Además dojo que ella «no iba a sapear»: “Di vuelta la Pincoya, no encontré a los hueones”, lamentó. Sin embargo, adelantó que “no voy a descansar hasta que me devuelvan las hueás de mi hija». » Devuelvan las mochilas de mi hija, que no me costaron dos chauchas”.

Helhue aseguró también que quieren recuperar las cosas pero “sin sapear”. De todas formas, sostuvo que “los ratis” ya tienen la placa patente del vehículo involucrado, además de un gorro que una de sus hijas logró quitarle a uno de los sujetos.

“Las apuntaron con armas de fuego, está el video con el arma de fuego, está el jockey rojo, hueón, el que la Bombona te sacó. Si me estás escuchando, la Bombona te sacó el jockey rojo”, afirmó. Fue parte de su mensaje.