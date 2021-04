No han sido tiempos sencillos para el actor Johnny Depp, esto debido a los juicios contra su ex pareja, la estrella de «Aquaman», Amber Heard. Sin embargo, sus hijos siempre pueden lograr sacar una sonrisa al legendario actor.

Como recordó Rock&Pop, el actor tiene dos hijos, estos con la cantante y modelo francesa Vanessa Paradis. Mientras que su hija de 21 años, Lily – Rose Meloy Depp, tiene una inminente carrera en Hollywood por talentos heredados, su vida se divide entre el modelaje y la actuación. Por otro lado, tenemos a Jack Depp, quien a sus 19 años, prefiere llevar una vida tranquila, alejada de los reflectores y las cámaras. Su verdadero nombre es John Jack Christopher Depp y su vida es todo un misterio.

Y es que por más mediático que sea Johnny Depp, no se sabe mucho sobre Jack. Es más, el medio señaló que solo se sabe que a los 7 años sufrió un fallo renal y debió enfrentar varios problemas en su salud. Luego de eso, no se supo mucho más de él en los medios.

A causa de esto, obvio las alarmas suenan en redes sociales cuando su hermana publica alguna postal junto a su hermano, o también si por ahí en lo profundo del internet sale algo a la luz sobre Jack.

¡Queremos verlo!

Como señaló el medio, una cuenta de Instagram recientemente subió una foto del misterioso hijo de Johnny Depp. Jack en la foto se ve con una polera amarilla en un campo lleno de flores, al mismo tiempo que abre sus brazos. Sin embargo, no pudimos evitar reparar en su cabello largo y al viento, justo como la característica pinta de su padre cuando joven.

Ya que el chiquillo no tiene una cuenta en la red social, o al menos no una que conozcamos, no se sabe con precisión cuando fue tomada la foto, pero según la teoría de varios que vieron la foto, posiblemente fue hace un año atrás.

¿Qué opinas del parecido entre ambos?