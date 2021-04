Esta semana Helhue Sukni dio a conocer que sus hijas fueron víctimas de un violento asalto.

Por este motivo la abogada participó en Bienvenidos para hablar del tema.

Durante la conversación ella entregó detalles del portonazo, y en este contexto Tonka Tomicic le consultó algo que la dejó en blanco.

“Dijiste que has defendido a niños y personas que han hecho portonazos, ¿vas a seguir defendiéndolos después de lo que has vivido?“, le consultó el rostro de Canal 13.

Esto en un en un comienzo, dejó sin palabras a la defensora legal. Incluso, estuvo varios segundos sin saber qué decir. Luego decidió responder.

“Yo soy directa, lo he pensado varias veces, pero la verdad es que no sé. Yo vivo de esto, pero no sé que voy a sentir al defender a alguien así”, contestó.

Luego reveló una charla que tuvo con sus hijas sobre el mismo tema.

“A mi las cabras chicas me dijeron: ‘Mamá, nosotras llegamos a saber que defendí a estos gallos y nunca más te vamos a hablar’”, complementó.

EL COMENTADO VIDEO DE HELHUE

Helhue Sukni tras lo ocurrido publicó un video en redes sociales donde «amenaza» a los delincuentes.

Donde les dejaba claro que no iba » a sapear» y quería que le devolvieran las cosas.

“Di vuelta la Pincoya, no encontré a los hueones”, lamentó. Sin embargo, adelantó que “no voy a descansar hasta que me devuelvan las hueás de mi hija». » Devuelvan las mochilas de mi hija, que no me costaron dos chauchas”.

Además Helhue aseguró que quieren recuperar las cosas pero “sin sapear”. De todas formas, sostuvo que “los ratis” ya tienen la placa patente del vehículo involucrado, además de un gorro que una de sus hijas logró quitarle a uno de los sujetos.

“Las apuntaron con armas de fuego, está el video con el arma de fuego, está el jockey rojo, hueón, el que la Bombona te sacó. Si me estás escuchando, la Bombona te sacó el jockey rojo”, afirmó.

La abogada explicó que “este video es pa’ los hueones que se pasaron de vivos y que se pitearon a las cabras. Les digo al tiro, yo no voy a sapear, a mí no me interesa tener a los hueones presos, a mí me interesa que los hueones me devuelvan las hueás, así que háganse el ánimo y empiecen al tirito no más”.