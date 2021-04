No son precisamente miles las generaciones que crecieron viendo caricaturas. Sin embargo, estas son una parte fundamental de varios de nosotros, nuestra infancia y juventud. Sabemos de varios que incluso se despertaban muy temprano para alcanzar a ver algunas de ellas antes de irte al colegio y empezar bien el día.

La cosa se puso triste cuando cada vez habían menos de nuestros monitos animados favoritos en transmisión. Llegaron por su puesto nuevas producciones a llenar algunos vacíos, peor los más nostálgicos recordamos unas muy bien. Hoy en Radioactiva te dejamos 6 caricaturas que nos encantan.

Looney Toons

Fue exactamente el 30 de abril de 1938 cuando el mítico Bugs Bunny llegó a las pantallas de televisión. Sin embargo, es algo diferente a lo que tenemos de su imagen en nuestra mente, por obvias razones. Apareció por primera vez en el corto «Porky’s Hare Hunt», el 30 de abril de 1938. Además fue el actor estadounidense Mel Blanc el que dio voz al conejo la voz. Luego sería la legendaria risa de y la risa del Pájaro Loco.

Con el tiempo se fue perfeccionando el dibujo de todos los Looney, además de crearse nuevos personajes, como Speedy Gonzales, Piolín y Silvestre, el Gallo Claudio, y la más reciente, Lola Bunny. Los entrañables personajes también encantaron a un nuevo público con los «Baby Looney Toons», ¿Recuerdas estas tiernas versiones?

Los Simpson

Varias veces hemos hablado sobre la familia Simpson, ¿y como no? si son la familia más popular de la televisión en el mundo. Conquistaron al público hace ya muchos años con las vivencias de una familia bastante particular de Springfield. Hoy están en todos lados: poleras, memes, stickers, tazones e incluso tatuajes. Y es que no conocemos persona que no se sepa, al menos, una frase de la legendaria serie.

Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie y cientos de otros personajes nos han hecho reír durante décadas, e incluso, han predicho parte de nuestro futuro. Aun cuando muchos somos nostálgicos de los capítulos clásicos, esperamos que haya Los Simpson para mucho tiempo más.

Te dejamos un par de nuestras escenas favoritas:

¡Hey, Arnold!

La caricatura de Nickelodeon causó furor en los jóvenes y niños de los 90′. Y es que no solo encantaban las vivencias del «cabeza de balón», sino también de todos los increíbles personajes de la serie. Entre ellos tenemos a algunos que no podremos olvidar nunca, como la problemática Helga Pataki, quien a pesar de molestar incansablemente a Arnold, ocultaba un secreto mucho más profundo.

De igual forma recordamos siempre el saludo junto a su mejor amigo Gerald, un compañero muy fiel para las más locas aventuras. Otros personajes se quedaron también en nuestra memoria, como Eugene, sin duda el chiquillo con más mala suerte de la ciudad, o el chico del pórtico, que aunque no eran principales, hicieron reír a cientos.

Además, nos dejó una de las mejores presentaciones de series del mundo. ¡Un temazo!

Tom & Jerry

Sin duda esta caricatura presentó a uno de los mejores dúos de Cartoon Network. Y es que la eterna rivalidad del Gato Tom y el pequeño ratón Jerry vio crecer a varias generaciones. Incluso, se volvieron de los personajes más populares de todo el canal. No importaba cuantas veces viéramos la eterna dinámica de Tom persiguiéndolo; podía salir quemado, con un chichón en la cabeza o simplemente con un diente menos, siempre causaba risa.

En 2001, Warner decidió sacar una segunda película de los personajes: Tom & Jerry y el anillo mágico. Esperamos que la recuerden tanto como nosotros.

CatDog

Aquí traemos otra dupla espectacular, si es que realmente le podemos decir dupla. Nickelodeon sin lugar a duda nos entregó varias series durante décadas, pero hoy quisimos recordar el éxito que fue CatDog. ¿Como no nos iba a gustar la mezcla con un gato y un perro? estos hermanos siameses eran definitivamente lo mejor de dos mundos, aunque siempre nos los han planteado como enemigos naturales. Y justamente lo que hicieron a lo largo de la serie fue lidiar con sus diferencias y superar obstáculos, todo en un solo cuerpo.

Un diseño de personajes muy entretenido y varias historias que marcaban las mañana de Nickelodeon y que con el tiempo pasaron a ser parte de la sección «Nick at Night» cuando ya los más chiquitos se iban a la cama y los papás podían recordar nostálgicos algunas series como esta, El Príncipe de Bel Air y Alf.

¿Recuerdas el inicio de la serie? Otro buen inicio que recordar:

Bob Esponja

Cerramos este tremendo recuerdo con una de las series favoritas de chicos y ahora no tan chicos. Bob Esponja nos conquistó desde su estreno, no solo con una de las canciones de inicio más pegajosas de la historia, sino también historias y personajes que recordamos con el corazón.

Y para qué andamos con cosas, si Bob Esponja es uno de los personajes más versátiles de las caricaturas, no solo parapara las mejores cangreburgers, sino que caza medusas como nadie, es un increíble amigo y el mejor amo que Gary pudo tener, además de un increíble protector de la fórmula secreta de Don Cangrejo.

Bob Esponja ya es parte de la cultura geek hace años y está en poleras, calcetines, cuadernos y miles de productos más. ¡Además de ser un increíble meme!