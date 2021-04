Durante la mañana de este jueves, se presentó una cifra récord de contagios en el país. Es por esto que considerando el contexto sanitario en el que nos encontramos, se intensificaron algunas de las medidas sanitarias por mandato de las autoridades. Y para la tristeza de varios, las botillerías no podrán funcionar.

Ya que varios estuvieron preguntando por redes sociales aquí les respondemos. No es que no se pueda consumir alcohol, solo que este debe comprarse únicamente en supermercados, ya que estos venden productos esenciales. Las botillerías, por otro lado, que sólo cuentan con el giro de ventas de alcohol no deberían funcionar.

De acuerdo a la información entregada por el Gobierno, los productos que califican como esenciales son “los que tienen por fin ser utilizados por las personas dentro del domicilio, en comunas que se encuentren en fase 1 o 2 del Plan Paso a Paso. Y que, al mismo tiempo, son imprescindibles para la subsistencia ( como alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal), el teletrabajo, la educación a distancia y la conservación y seguridad del inmueble”.

Te recordamos…

De igual forma, volvemos a mencionar que, en relación a los permisos que se pueden pedir por medio de la Comisaría Virtual, serán restringidos durante la cuarentena. Esto lo explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, durante el balance de esta mañana.

Según señaló Publimetro, aun se podrán pedir dos permisos durante la semana, sin embargo, sólo uno de ellos podrá utilizarse durante el fin de semana. Puede ser el sábado, domingo o festivos. De igual forma, si la persona no hace uso de sus dos permisos de lunes a viernes, el fin de semana sólo tendrá uno disponible en el sitio web de Carabineros.

Asimismo, Martorell mencionó que los cultos religiosos podrán realizarse, pero con un aforo máximo de cinco personas. Para que no terminemos con otro pastor falsamente atropellado rondando por redes sociales.