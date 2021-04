Marcela Vacarezza y Rafael Araneda han demostrado que son muy felices con su hijo menor.

Ya que este pequeño definitivamente llegó para hacer aún más feliz su familia.

Recientemente la comunicadora quiso compartir un registro de Benjamín en el jardín. Y además de causar ternura sacó risas en sus seguidores.

Esto porque al pequeño se le ve «copiar» a sus compañeritos y sin disimular.

«BUENO PARA LA COPIA»

Marcela Vacarezza subió un collage de tres fotos, en donde se puede ver que al peque mirando las tareas de los otros niños del jardín para hacer la suya.

Junto a este post que suma más de 20 mil «likes», la esposa de Rafael Araneda señaló en el pie de la imagen «o definitivamente me salió bueno para la copia o no entiende mucho las instrucciones en inglés jajajaja lo amo».

Una publicación que sacó risas en sus seguidores, quienes se rieron con el divertido actuar del pequeño que se encuentra viviendo en Miami junto a toda su familia.

LA BELLA RELACIÓN CON BENJAMÍN

Hace unas semanas el matrimonio participó en De Tú a Tú.

Ahí se refirieron a los importante que es para ellos el pequeño. Además contaron la linda historia junto a Benjamín.

Marcela sostuvo que ambos conocieron a «Benji» en la sala cuna de la Fundación Santa Clara, donde el pequeño residía.

«Una conexión inmediata. Me tira los brazos, me mira con esos ojos, me sonríe y yo lo agarro y no lo pude soltar más«, relató sobre el instante en que vieron por primera vez al pequeño.

Sin embargo, comentó que en un principio estuvieron más de un año como «cuidadores» del niño, antes de poder adoptarlo.

«Ya en agosto del año pasado la jueza dice ‘bueno, declaro que el niño pasa a llamarse Benjamín Rafael Araneda Vacarezzza’, y ahí llorábamos«, expresó.

“Volver a criar es volver a vivir»

En tanto, Araneda reveló que «yo había observado la adopción desde la solidaridad, que creo que es una misión absolutamente distinta de la que nos sucedió después. Nos conectamos, nos encontramos y estamos listos».

«Yo necesitaba el respaldo de la ley para que él tuviese lo mismo que sus tres hermanos, porque hasta el momento legalmente no lo tenía», señaló Araneda, respecto a los miedos que tuvo antes de la adopción.

Pese a esto, el animador dejó en claro que «yo he vuelto a vivir, porque volver a criar es volver a vivir«.

El conductor también se dio el tiempo de hablar unos segundos sobre el sistema de adopción en Chile y agregó que «funciona, pero funciona lento. Opera con demasiadas pausas porque está con una sobrecarga increíble».