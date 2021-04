¡Así mismo! El ex futbolista Mauricio Pinilla, quien recientemente recibió a Martín Cárcamo en su casa, se convertirá en rostro de televisión. Según señaló TVN, próximamente debutará como conductor en un programa junto a Karen Doggenweiler. Aun no hay muchos detalles con respecto a su fecha de estreno.

«Zona de Encuentro» es como se titula la nueva apuesta de Televisión Nacional que contará con Pinilla y Karen en pantalla los findes.

Frente a este nuevo desafío para su carrera fuera de la cancha, él declaró que “siempre me picó el bicho por hacer cosas nuevas, no solamente en el ámbito deportivo”. Debido a esto, afirmó que “cuando me propusieron este programa y me dijeron que iba a ser con Karen, pensé que era una broma. ¿Cómo va a pasar alguien de cero a estar con la mejor de la televisión?”.

Obviamente el nuevo proyecto animó instantáneamente al «Pinigol, porque ya sabía que trabajar junto a Karen Doggenweiler «iba a ser una experiencia maravillosa aprender de ella”. Por parte de la conductora, señaló que la adhesión de Mauricio Pinilla como un nuevo rostro televisivo le llamó la atención. “Fue una sorpresa y una alegría inmensa para todos”, señaló

“Yo creo que todos admiramos su carrera deportiva, su trabajo, lo hemos visto en las comunicaciones y de verdad que tiene un talento innato increíble y un potencial maravilloso, así que me encantó la idea de poder trabajar con él, me sorprendió y me fascinó, para mí ha sido todo un descubrimiento su talento y lo mateo que es”, agregó finalmente.

¿De qué trata este nuevo espacio en TVN?

Según señaló El Dínamo, este nuevo programa conducido por Mauricio Pinilla y Karen Doggenweiler “invita a encontrarse, a hacer comunidad en este espacio común que es el canal público, acogiendo y celebrando nuestra diversidad, con contenidos que nos revelarán mundos particulares que dan vida al Chile de hoy”.

“Entre esos distintos programas veremos lo que nos une e identifica, lo que nos mueve; cómo nosotros y nuestras formas de vida han cambiado con los años y también podremos descubrir a las personas que hay detrás de queridos personajes públicos, a quienes acompañaremos en su día a día y reconoceremos como uno más de nosotros”, añadieron desde TVN