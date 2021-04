No hay duda que Anthony Hopkins es un genio de la actuación. A los 83 años sigue mas vigente que nunca y sus más de diez premios destacando su carrera dejan mas que clara la razón.

Este domingo estaba nominado en la categoría mejor actor en la entrega número 93 de los Premios Oscar, por su papel en El Padre. Premio que el actor ganó, convirtiéndose en su segundo Oscar.

La primera de las estatuillas la consiguió 29 años antes con su actuación en El Silencio de los Inocentes, pero para sorpresa de todos el actor no estaba presente para recibir en especial galardón.

Según reveló su agente “Tony estaba en Gales, donde creció, y a las cuatro de la mañana estaba durmiendo cuando le desperté para darle la noticia”.

A la mañana siguiente de la premiación Anthony por fin se enteró de su triunfo, por lo que subió un video a sus redes sociales para agradecer el reconocimiento.

En el registro el actor asegura estar muy sorprendido de haber recibido el premio. Además se toma un tiempo para recordar al fallecido actor Chadwick Boseman, quien estaba nominado en la misma categoría. También agradece a todos quienes participaron de la cinta y a sus seres queridos.

“A la edad de 83 años no esperaba ganar este premio de verdad no lo esperaba. Estoy muy agradecido con la Academia y quiero rendir un homenaje a Chadwick Boseman que ha sido llevado lejos de nosotros demasiado pronto. Y de nuevo, muchísimas gracias todos de verdad que no me lo esperaba así que me siento muy privilegiado y muy honrado. Gracias” fueron las palabras de Anthony.

A la felicidad de Anthony se unió la actriz Salma Hayek quien compartió un video en Instagram donde se la puede ver bailando con el actor.

La publicación la acompañó con un texto que decía «Celebrando con el Rey 👑 #anthonyhopkins su segundo #oscar por su extraordinaria actuación en El Padre #leonardcohen»