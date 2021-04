Millaray Viera y Álvaro López revelan el «terrorífico» talento de su hija

Fue hace unos días que el cantante nacional Álvaro López compartió en su perfil de Instagram una escalofriante foto de su hija Julieta. La chiquilla también es hija de nuestra querida Millaray Viera, presentadora en «Yo Soy».

La jovencita de 12 años, si bien heredó talento sobrante de sus papis, tomó otro rumbo artístico, este en relación al maquillaje. Pero, al maquillaje terrorífico denominado FX. La foto de Julieta y su arte ya tiene más de 12 mil «me gusta».

El vocalista de Los Bunkers, señaló en su publicación : “¡Mi hija, maestra del maquillaje de terror!“. A la increíble foto de la caracterización de su hija, «Milla» respondió: “¡La mejor del mundo!!, para después compartir un chistoso anécdota que le causó un susto. «Nunca olvidaré la primera vez que me abrió la puerta de la casa así. ¡Casi me muero conche….!“, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alvaro López Parra (@alvaro_lopezp)

La Milla casi se muere

Hace unos meses, la queridísima conductora del programa de imitación «Yo Soy», que ya va en su tercera temporada, también compartió el trabajo de su pequeña con otra foto.

«Mi hija mayor me espera así en la puerta. Casi me mataaaaa! Encuentro que es demasiado seca caracterizándose. Cuando me pregunta por qué aún no tiene celular, la respuesta siempre es “porque quiero que descubras todo lo que eres capaz de hacer antes” y parece que ha dado resultado (No me odien, no falta taaanto para que tenga uno jajaja).», mencionó entonces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millaray Viera (@millarayviera)

Puro talento esta familia parece. Y es que no es sorpresa ver el contenido tanto de Álvaro y Millaray. Y es que la Milla igual se luce con su dulce voz en algunos videos e historias de Instagram cantando y tocando el piano. Incluso, unos antiguos registros junto a su ahora ex pareja Álvaro López.