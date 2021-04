Todo lo que necesitas saber de la tercera temporada de la serie You

‘You’ es una de las series mas populares de Netflix así que todos sus seguidores se pusieron muy contentos al enterarse de que la plataforma de streaming confirmó una tercera temporada.

Protagonizada por Penn Badgley en su papel de Joe Goldberg, la tercera temporada volverá a tener 10 capítulos como en sus entregas anteriores.

Además la showrunner a cargo de You, Sera Gamble usó sus redes sociales para asegurar que Victoria Pedretti se mantendrá en la serie, para continuar con su personaje Love Quinn.

A pesar de que no hay fecha oficial para el estreno, se sabe que el equipo de producción actualmente está trabajando sin descanso en el guion para compensar los meses perdidos por la pandemia.

El libro detrás de You

You, la serie, está inspirada en la saga de libros de Caroline Kepnes, quien ya lanzó su tercera entrega llamada ‘You Love me’.

A pesar de que el final de la segunda temporada se distancia bastante del final del segundo libro, aún hay probabilidades de que los productores logren volver a unir las historias.

Aún no se ha revelado en que va a consistir la trama de la tercera temporada de You, pero lo que sí es cierto es que la productora Sera Gamble sorprendió a todos cuando aseguró a The Hollywood Reporter que uno de los personajes principales probablemente muera. para emitir las siguientes declaraciones.

«El personaje de Joe seguirá causando revuelo, pero seguramente pronto le tendrá que poner punto final su historia, ya que él ya ha hecho demasiado y seguramente morirá. Por lo menos es lo que tiene por ahora pensado» explicó Gamble.

Además la plataforma Netflix confirmó dos nuevos personajes para la nueva temporada de You. Uno de ellos es Cherry, una madre influencer muy amiga de Love, a la que le dará vida la actriz Shalita Grant.

Y además Cary, un hombre millonario que se hará amigo intimo de Joe, personificado por el actor Travis Van Winkler.