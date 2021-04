¡Paren todo!: Gary Oldman sigue vivo y mas talentoso que nunca

El camaleónico Gary Oldman se convirtió en Trending Topic esta tarde en Twitter y volvió locos a sus fanáticos tratando de averiguar que estaba pasando con el actor.

Y es que en realidad no se trataba de ninguna tragedia como temieron sus seguidores, si no que en realidad se estaba recordando el desfile de Prada de 2012 en el que participaron varios de los los actores más icónicos de Hollywood.

Entre los modelos de la marca de lujo se encontraban el mismismo Gary Oldman, Tim Roth, Willem Dafeo y Adrien Brody.

Gary Oldman, Tim Roth, Willem Dafoe, and Adrien Brody on the Prada runway is the most mesmerizing thing I’ve seen all week. pic.twitter.com/jIKjsS8yIg

— Jeffrey Zhang 张佶润 (@strangeharbors) April 21, 2021