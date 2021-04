Tenso momento se vivió entre un carabinero y periodista de «Mucho Gusto»

Una tensa se vivió esta mañana en el matinal Mucho Gusto. El periodista Simón Oliveros se encontraba realizando un despacho en vivo autopista Vespucio Sur, en Quilín.

Mientras el reportero informaba sobre el extenso taco que se estaba formando por la fiscalización sanitaria que había en el lugar vivió un tenso encontrón con Carabineros.

Cuando el periodista se encontraba conversando con los conductores sobre el retraso que les provocaba el kilométrico atasco vehicular, se le ocurrió se subirse a la pisadera de un camión para hablar con el chofer.

En ese momento uno de los carabineros que estaban participando de la fiscalización, llegó a llamarle la atención al periodista.

«Ya, me bajo, me bajo. Ya, pero no me toque tan fuerte, tranquilo, tranquilo» le respondió Simón al oficial, quien lo tomó fuertemente del brazo.

El enfrentamiento entre Carabineros y el periodista no terminó ahí. Una vez que Simón se bajó del camión siguió caminando para entrevistar a otros conductores.

En ese momento otro policía se le acercó y le pidió que no se atravesara por entremedio de los autos. A pesar de que el camarógrafo del matinal se movió de la autopista, el periodista se mantuvo en el mismo lugar y le entregó una firme respuesta al carabinero.

«Oficial, oficial, estamos haciendo nuestro trabajo igual que usted. No es necesario, no es necesario. Tenemos un deber constitucional de informar. Yo no me voy a mover de acá. Estoy acá haciendo mi trabajo, ya” le respondió al uniformado.

Luego del tenso momento el periodista trató de explicar en vivo la situación un poco mas calmado, tratando de no causar mas polémica.

“Nos dicen que no hagamos taco. El taco no lo hacemos nosotros, pero bueno. Es parte de la labor que tiene que realizar Carabineros. No queremos polemizar con ellos, pero el taco no lo generamos nosotros” explicó Simón.