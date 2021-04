La intérprete ha sido premiada en varias ocasiones, sin embargo, no ha logrado llevarse el Oscar a casa.

Este 29 de abril la actriz estadounidense Uma Thurman cumple 51 años. Es por eso que en Radioactiva no solo queremos contarte un poco de ella, sino también dejarte sus mejores interpretaciones en la industria cinematográfica.

Si bien debutó en el cine en 1987 en la película «El beso de las buenas noches», sin duda es más conocida por otras de sus interpretaciones, estas de la mano de un director muy particular en la industria.

Pulp Fiction

No podíamos no partir con este clásico del cine dirigido por Quentin Tarantino. Y es que fue el mismo director quien decidió que Uma Thurman sería al protagonista de la película luego de su primer encuentro. En «Pulp Fiction» , la actriz interpretó a Mia Wallace, la esposa de un mafioso de Los Ángeles.

El filme sin duda causó furor, ya que recaudó más de 210 millones de dólares al rededor del mundo con su distribución. Además de recibir cientos de elogios por parte de la crítica.

Asimismo, su personaje como tal se volvió uno de los más populares durante los 90′, ¡todas querían ser Mia Wallace! Aunque sin la sobredosis. Si bien fue nominada a los Globos de Oro y a los Oscar por mejor actriz de reparto, Uma Thurman no logró llevarse la última estatuilla a casa.

Está película guarda una escena que se volvió icónica para la industria, hablamos de la competencia de baile junto a John Travolta. Aunque no es la única escena de baile que protagonizan los dos: la segunda fue para la película «Be Cool» del año 2005. Te dejamos ambas para que decidas tu favorita.

Los volúmenes de Kill Bill

La actriz volvió a reunirse en una producción con Quentin Tarantino, quien en terminó que su «musa» sería la protagonista de una película de acción de artes marciales. Hablamos de «Kill Bill» película que a principio de los 2000 sacudió el cine con su estreno. En esta, interpreta a la asesina Beatrix Kiddo, quien busca vengarse de su ex amante. Y cuando decimos que Quentin Tarantino la consideró su musa, hablamos enserio, ya que el papel, incluso fue hecho únicamente a ella.

Interpretar a Beatrix sin duda supuso un tremendo desafío para la actriz, ya que además de bajar cerca de 30 kilos tras su embarazo para la película, pasó tres meses entrenando artes marciales, el movimiento de la espada y un poco de japonés.

Luego del largo tiempo de ejecución de la cinta, se decidió que se estrenaría en dos partes, por lo que tenemos a Uma Thurman interpretando a la asesina en dos espectaculares cintas, por las cuales fue nominada a dos Globos de Oro, además de tres premios MTV Movie Awards por Mejor Actuación Femenina y dos por Mejor Pelea.

Y también nos dejó un sonido que todo fan de Tarantino recordará siempre:

Uma para todos los gustos

En efecto, la actriz está en películas de varios estilos. Entre ellas destacamos una comedia romántica que encantó a miles. Hablamos de «Mi súper exnovia», protagonizada por Thurman, Luke Wilson, y Anna Faris.

En la cinta Luke Wilson interpretan a Matt Saunders un chiquillo que aunque un poco torpe en el amor. Esto hasta que conoce a Jenny Johnson, una chica guapísima y algo excéntrica. Sin embargo la sorpresa real se la lleva cuando se entera que es G-Girl, una superheroína.

Cuando pensó que estos poderes podrían aportar a la relación, terminó con ella. La situación obvio que no le gusta nada a Jenny, por lo que decide usar su poderes para atormentarlo.

¿La recuerdas en Batman y Robin?

La actriz también entró a la franquicia de los super héroes. En la película de 1997 «Batman y Robin», la actriz interpreto a una de las temibles villanas del héroe de DC Comics, «Poison Ivy» conocida también por «Hiedra Venenosa». Y aunque no lo creas, esta es la producción cinematográfica donde apareció que tuvo mayor recaudación, alcanzando más de 230 millones de dólares.

No solo en la gran pantalla

¡Así es! Uma Thurman no solo es una estrella de cine, sino también en Broadway, donde debutó en la producción «La mujer parisina», una obra escrita por Beau Willimonhizo. La obra tuvo un total de 141 presentaciones, incluidas algunas vistas previas, entre el mes de noviembre de 2017 y marzo de 2018.

Y aun cuando recibió criticas neutras de la crítica, The New York Times comentó: «A diferencia de muchos actores cuya experiencia se deriva de las películas, [Thurman] no tiene problemas para habitar y proyectar plenamente». Por su interpretación en la obra ganó el premio del público de Broadway.com por ser la actriz principal favorita en una obra de teatro.