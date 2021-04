Las Fugitivas: El corto protagonizado por personajes del «Agente Topo»

Este martes se dio a conocer el estreno del Spin-off del «Agente Topo», «Las Fugitivas». Esta vez las protagonistas de la historia serán Marta Olivares y Zoila González.

El cortometraje de Maite Alberdi se estrenará este domingo 30 en Canal 13. La historia está construida con material que la directora filmó mientras estaba grabando el Agente Topo en el Hogar San Francisco, ubicado en El Monte.

La producción original está protagonizada por Sergio Chamy y fue tanto su éxito que fue nominada a los premios Oscar en la categoría de mejor largometraje documental.

De acuerdo a la directora Maite Alberdi la amistad de Zoila y Marta se estrechó mucho mas cuando estaban grabando el Agente Topo, y vivieron momento memorables.

Los cuales no pudieron ser incluidos dentro de la producción original por falta de tiempo. Pero el material era tan bueno y valioso que surgió la idea del Spin-off.

“Decidimos hacer Las fugitivas porque había tanto material de Zoila y Marta que amábamos y no lo queríamos perder. Me parecen personajes entrañables que queríamos compartir con el público porque la película como estaba más centrada en Sergio, no podíamos darles a ellas todo el espacio que queríamos» explicó Maite Alberdi.

Mediante un comunicado la directora también añadió «tenemos mucho más material que tuvimos que dejar fuera. Pero Las fugitivas nace por aprovechar esas imágenes que nos parecen encantadoras”.

La nueva trama gira en torno a Zoila y Marta y su misión para escapar lo mas rápido posible del hogar de ancianos donde están viviendo.

Las dos necesitan resolver asuntos urgentes, una tiene que alimentar a su marido y la otra debe cuidar a su mamá. La historia las mostrará a ellas usando todo su tiempo en diseñar originales e insólitos planes de fuga.

El cortometraje está asociado a una campaña para ir en ayuda de los hogares de ancianos en colaboración con Fundación Las Rosas.