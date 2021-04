Helhue Sukni es bien conocida sobre todo por ser la llamada «abogada de los narcos».

Y si bien ella a diario tiene que hacerse cargo de distintas causas ahora ella dio a conocer que sus hijas fueron víctimas de un portonazo.

Así es ya que Fadwa y Samia, fueron interceptadas por un grupo de delincuentes los que les robaron accesorios de marca.

Tal y como ella sule ser en sus redes sociales hizo un video dedicado a ellos. Sin pelos en la lengua los «amenazó» para que devuelvan todo, que es lo único que le interesa.

En el registro que Hlehue Sukni compartió indicó también que las jóvenes pelearon con los delincuentes y “a la Fadwita le rompieron la mano”.

La abogada señaló que lo que más le importa es que entreguen la mochila Louis Vuitton a su hija.

se pasaron de vivos y que se pitearon a las cabras

“Di vuelta la Pincoya, no encontré a los hueones”, lamentó. Sin embargo, adelantó que “no voy a descansar hasta que me devuelvan las hueás de mi hija». » Devuelvan las mochilas de mi hija, que no me costaron dos chauchas”.

Además Helhue aseguró que quieren recuperar las cosas pero “sin sapear”. De todas formas, sostuvo que “los ratis” ya tienen la placa patente del vehículo involucrado, además de un gorro que una de sus hijas logró quitarle a uno de los sujetos.

“Las apuntaron con armas de fuego, está el video con el arma de fuego, está el jockey rojo, hueón, el que la Bombona te sacó. Si me estás escuchando, la Bombona te sacó el jockey rojo”, afirmó.

La abogada explicó que “este video es pa’ los hueones que se pasaron de vivos y que se pitearon a las cabras. Les digo al tiro, yo no voy a sapear, a mí no me interesa tener a los hueones presos, a mí me interesa que los hueones me devuelvan las hueás, así que háganse el ánimo y empiecen al tirito no más”.