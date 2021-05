El actor explicó que no estaba contagiado, que tenía sus vacunas y se realizaba los exámenes de rigor constantemente.

La escoba tendría Benjamín Vicuña en Argentina, luego de presentarse a grabar una serie con síntomas de Covid-19.

Quién entregó la información referente a Benjamín Vicuña, fue la periodista Fernanda Iglesias en el espacio Mucha Radio, de Argentina.

El actor habría asistido a la señal Telefe del país vecino para grabar la serie ‘El Primero de Nosotros’, pero en la entrada del edificio del canal le detectaron que tenía los síntomas.

Según contó, el actor de Demente, llevaría cerca de cuatro días con los síntomas relacionados al Covid-19.

Los síntomas que presentó la pareja de China Suárez pusieron en alerta a todos los trabajadores de la señal Telefe. «El Gremio llamó a una asamblea, porque Vicuña expuso a todos los trabajadores.

Cabe recordar que Benjamín Vicuña viajó hace algunas semanas a Argentina luego de terminar de grabar la teleserie vespertina Demente.

La respuesta del implicado

Ante la grave situación de la que se le estaba acusando, Benjamín Vicuña decidió utilizar su cuenta de Instagram para responder.

«La salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular. No tengo Covid», inició el actor.

En primer lugar Vicuña aclaró que se encontraba con sus vacunas al día y que se realizaba exámenes médicos con regularidad.

«Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile, no tengo síntomas. Me hisopo cada 72 horas hace ya más de 8 meses debido a mis compromisos laborales. Y me tomo mi trabajo y los protocolos muy en serio», explicó.

«Es irresponsable informara la rápida, sobre todo entendiendo el duro momento que estamos pasando. Sin duda la salud es lo primero, y por lo mismo estamos todos cuidándonos», añadió.

Finalmente expresó que este tipo de noticias afectaban directamente a la industria en la que trabaja y que tanto a costado retomar sus labores.

«Sin embargo este tipo de noticias afectan a una industria y sociedad golpeada», sentenció Benjamín Vicuña.

Otros familiares contagiados

Fue en abril de este año que China Suárez confirmó haberse contagiado con Covid-19, la actriz contó que perdió el gusto y el olfato.

Su hija mayor Rufina, también fue uno de sus contactos estrechos, situación que hizo que diera aviso en el colegio de la menor.

En ese entonces Benjamín Vicuña se encontraba en Chile, debido a la grabación de la teleserie de Mega, y por el cierre de fronteras no pudo viajar acompañar a su pareja e hijos.

A través de una publicación de Instagram, el actor contó que estaba bastante angustiado por la situación actual que vive el mundo y la lejanía que tenía con su familia.

También vivió un hecho similar cuando Pampita también dio positivo en coronavirus, luego de sus vacaciones en México.

En ese entonces Benjamín Vicuña se hizo cargo de los hijos, mientras Carolina cumplía la cuarentena respectiva.