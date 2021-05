Mass Effect: Lengendary Editioon buscará sacar partido de todas las características de las consolas de nueva generación a partir de este 14 de mayo.

De acuerdo a Bioware el título alcanzará hasta 120 fps en Xbox Series X a 1440p de resolución. Entérate de más detalles aquí, por Festigame.

Electronic Arts y BioWare han detallado los aspectos técnicos y de rendimiento que tendrá Mass Effect: Legendary Edition que en está ocasión contará con todas las configuraciones disponibles en consolas.

El título estará a la venta a partir del 14 de mayo. La colección remasterizada de la trilogía Mass Effect no busca solo recuperar una de las sagas más trascendentes del sector en las últimas décadas si no que mejorarla a nuevo nivel.

Según la información compartida por EA a través de su blog oficial, Mass Effect: Legendary Edition tendrá dos opciones gráficas principales: una para dar prioridad a la fidelidad visual; y otra para priorizar los fotogramas por segundo.

Lo que solemos denominar modo Calidad o modo FPS. Dependiendo de si jugamos en PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S o Xbox Series X, dichas configuraciones sufrirán cambios.

En este último blog de EA no han trascendido detalles de la versión de PC, ya explicada en el pasado; pero cabe recordar que será esta la única plataforma donde el título se moverá a 240 FPS.

La editora diferencia estos dos modos para el juego en consola:

Es tanto el entusiasmo por el lanzamiento que este 5 de mayo y por un tiempo limitado los fanáticos de Mass Efect tuvieron la oportunidad de descargar contenido previo disponible sólo para la Edición Delux.

