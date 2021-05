Carola de Moras aclaró las razones por las que aun no se vacuna

Varios han sido los famosos que han manifestado públicamente que aun no han cumplido con el proceso de vacunación, una de las últimas fue Carola de Moras.

La animadora se refirió a su situación en el programa Beauty Velvet (que ella conduce), en medio de una conversación con Julia Vial.

Sobre sus razones, Carola de Moras explicó que decidió esperar como iba funcionando, entendiendo que era algo desconocido respecto a sus efectos.

«Quise esperar un poco el desarrollo de la vacuna, cómo iba funcionando, qué tan efectiva era. Entonces he estado ahí como tanteando. Pero a partir de esto como que me siento un poquito más obligada. Porque siento que esto es el puntapié inicial para dar ciertas libertades, sin obligar a los que no se quieren vacunar o estaban esperando como yo», comentó la animadora.

«Al final, ¿sabes lo que pasa? Es una ruleta rusa, porque claramente hay gente que no está vacunada y debería vacunarse, yo creo que va a ser obligación para poder moverse», agregó.

Por otra parte, Carola de Moras se refirió a la eficacia que podría tener la vacuna, respecto a conocidos de ella.

«Es una ruleta rusa, hay unos que les funciona y otros que no. Un doctor mío con dos vacunas se enfermó y se enfermó peor, pero podría haber sido peor si es que no hubiese tenido las vacunas… No sé, no sabe», contó.

Problema de salud

La situación de Carola de Moras podría ser aun más complicada debido a que ella hace varios años que vive con un solo pulmón. Por lo que toma aun más resguardos para evitar los contagios.

«Yo que soy más aprensiva con mi salud, sobre todo porque tengo un pulmón, entonces trato de cuidarme mucho más. Me daba nervio, porque también me podía dar, más leve por supuesto… Pero bueno, cada uno tiene sus aprensiones y la idea es ir resolviéndolas con mucha información y no dejarse llevar tanto por las tendencias», indicó la animadora.