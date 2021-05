Esta segunda jornada de histórica de votaciones, comenzó muy fría y los votantes han estado un poco reticentes a asistir a sus locales de votación.

Aún así hemos visto varias situaciones insólitas: varios dinosaurios, el Viejito Pascuero, el Mandalorian y hasta el sensual Spiderman salieron a cumplir con su deber cívico.

Pero un momento bastante particular se vivió este domingo en la Región Metropolitana, específicamente en la Escuela Villa Independencia en Puente Alto.

En el mismo centro donde se espera que lleguen a votar Manuel José Ossandón y Germán Codina, llegó un votante muy relajado que hizo un viaje sin escalas desde su cama hasta las urnas.

Votaciones sin estrés

El hombre fue captado votando con su relajado atuendo por CHV Noticias a quienes les explicó el porqué de su pijama.

“Tengo a mi hijo que es digitador de voto así que tuve que levantarme a las seis de la mañana y después tuve que ir a dejar a mi exseñora al Metro y dije ‘qué me voy a ir a acostar’, así que vengo a sufragar, a cumplir con mi derecho a voto y a elegir para que haya un cambio en este país”, aseguró.

El hombre además añadió muy entusiasmado: “ahora llego, me bajo del auto y a dormir otro ratito más (…) para llegar a ver CHV y cómo van los resultados“.

Julio Cesar Rodríguez que estaba en el estudio no se aguantó la curiosidad y preguntó: “Hay una duda razonable, ah. ¿Anda con slips o no? Porque la gente se pone el pijama así no más”.

El relajado votante no le hizo el quite a la pregunta: “¿Esa duda tiene Julio Cesar? Ando con puro pijama no más”. Su respuesta causó carcajas en todo el panel.

Además Julio aprovechó para pedirle el dato de dónde había comprado el pijama porque le gustó el diseño a cuadrillé.

“Es un polar calentito, forrado, así que está muy bueno. A los papás que quieran levantarse con pijama, que vengan y después se acuestan de nuevo”, agregó el hombre.

Aquí te dejamos el video para que disfrutes del divertido momento:

#EleccionesCHVCNN | Hombre votó en pijama en Puente Alto: Incluso llegó antes de que se constituyera la mesa Sigue nuestra cobertura acá: https://t.co/QNg7r7fxq1 pic.twitter.com/wM6WJlAAKY — CHV Noticias (@CHVNoticias) May 16, 2021

«>