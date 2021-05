El ex guitarrista de Los Prisioneros opinó sobre la falta de participación ‘juvenil’ en las elecciones.

Intensa polémica es la que gestó Claudio Narea, ex integrante de Los Prisioneros, por medio de su cuenta de Twitter.

El guitarrista se refirió a la baja participación ciudadana que tuvieron estas mega elecciones, tirándole un palo directo a la juventud.

«La elección más importante en décadas y la generación que se llena la cabeza de Trap y Reggaetón ni se interesó», escribió Claudio Narea.

La elección más importante en décadas y la generación que se llena la cabeza de Trap y Reggaetón ni se interesó — Claudio Narea (@claudionarea) May 16, 2021

Obviamente el tuit de Narea no agradó nada en redes sociales, especialmente de los jóvenes que no dudaron en reprocharles sus declaraciones.

Muchos de los seguidores escribían que sus palabras tenían desconocimiento y un poco de prejuicio de los géneros musicales. Volviéndose rápidamente en tendencia.

Siguieron las declaraciones

Pero el tema no quedo ahí, ya que Claudio Narea volvió a defender su postura, y escribió un nuevo tuit.

«En mi tuit anterior olvidé que Santiago es la capital del Reggaetón. Harto ataque por boomer. Niñatos ustedes también tendrán más y más años cada vez así que no es ningún insulto eso de boomer. Tampoco hay misterio, los jóvenes casi no fueron a votar», expresó.

Incluso manifestó que le impresionaba que la gente no creyera en que el consumo cultural interfiriera en lo que es la persona.

«Me asombra que cierta gente piensa que de lo que uno se alimenta (culturalmente) no incide en nada en lo que uno es. Yo creo que sí y también pienso que en el Trap hay cosas interesantes. Los jóvenes escuchan solo música urbana. No hubo nada peyorativo en lo que escribí», comentó Claudio Narea.

Finalmente, Narea volvió a tomar su cuenta de Twitter, para expresar lo sorprendido que estaba por la reacción de sus publicaciones.

«Oye, que tuvo impacto mi tuit indignado porque los jóvenes reggaetoneros (casi todos) no fueron a votar. Mucha protesta y saltos de torniquetes y pocas nueces. No tuiteo casi nunca así que no los huevia.. más», sentenció Claudio Narea.