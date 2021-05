La policía Japonesa no ha entregado muchos detalles del caso

En Hiroshima, Japón, la policía descubrió un macabro crimen. Esto luego de que una anciana los llamara para preguntarles que hacer con el mal olor del cadáver.

Por más increíble que parezca, una anciana japonesa de 76 años fue arrestada llamó a la Policía de Hiroshima asegurando que: «hay un olor desagradable que sale del cadáver de mi hijo. Y no sé qué hacer«.

Según informó Vice News, Toshiko Ujibe compartía un edificio con su hijo en el barrio Asaminami de Hiroshima. Desde el mismo lugar se realizó la llamada que alertó a la policía.

Cuando los agentes de policía, acompañados de personal de bomberos llegaron al edificio donde vivía Toshiko y su hijo, se dieron cuenta de que efectivamente un olor fétido salía del lugar.

Esto debido a que el cuerpo del hijo de Toshiko estaba en el futón de la casa en pleno estado de descomposición. El hombre fue identificado como Kenji, de 53 años.

«Cuando la Policía tomó el cuerpo y realizó las primeras pruebas, descubrimos que su hijo probablemente murió unos diez días antes, a mediados de mayo«, explicó el oficial de Policía Hisaru Uemoto.

El cuerpo fue encontrado acostado en el futón de la sala, y se descubrió que tenía múltiples cortes en el cuello. Los oficiales aseguraron que a pesar de los hallazgos, hasta el momento se desconoce la causa oficial de la muerte.

Las autoridades no ha entregado más detalles del caso ni sobre las circunstancias que rodearon la muerte Kenji.

Por el momento la policía arrestó a Ujibe basándose en la ley que prohíbe a una persona dañar, abandonar o poseer un cadáver, informó Vice.

«La mujer parecía confundida y no sabía qué hacer, pero no podemos anunciar sus motivos para no informar hasta que podamos confirmar más detalles» aseguró uno de los efectivos policiales que asistieron al lugar donde estaba el cuerpo.