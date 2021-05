Denise Rosenthal contó difícil comentario que recibió al iniciar su carrera

La cantante relató que un productor le dijo a los 19 años que no lograría nada de lo que quería hacer.

Sin lugar a duda Denise Rosenthal se ha transformado en una de las artistas pop más importantes de la industria musical chilena.

Para la cantante no ha sido fácil, ya que al comenzar muy joven con su carrera, tuvo que soportar diversas adversidades.

Como una forma de evidenciar su historia y un día antes de lanzar su disco ‘Todas seremos reinas’, que se estrenó este viernes decidió compartir un mensaje.

Por medio de su cuenta de Tiktok, Denise Rosenthal contó una difícil vivencia que pasó cuando ella tenía tan solo 19 años.

«Al productor que me dijo a mis 19 años que no iba a lograr nada de lo que quería, porque en Chile no se podía y porque ‘no tenía lo que se necesitaba’…», escribió la cantante.

En el clip se escucha la canción Never Forget You de Noisettes, y a Denise Rosenthal saludando con su mano y finalmente levantando el dedo de al medio.

«Pero yo sigo aquí, cumpliendo mis sueños. Todo me hace más fuerte», escribió Rosenthal.

Nuevo disco

La nueva propuesta musical de Denise Rosenthal, lleva el nombre ‘Todas seremos reinas’, en honor a un poema que su abuela le leía a su madre, y su madre a ella.

Contempla 15 canciones, de las cuales ya son conocidas varias. En todas se habla del empoderamiento femenino y la lucha de las mujeres en la actualidad.

Con tan solo horas del estreno el disco se ha llenado de corazones y buena recepción de parte de sus seguidores, quiénes esperaban con ganas este proyecto.

«‘Todas seremos reinas’ viene a hablar lo importante que es hacer nuestros reinado. Sentirnos reinas, poderosas, suficientes ante un sistema que está constantemente alimentándose de nuestra inseguridad», expresó la cantante a Tiempo X.

«Este disco es como resignificar el poder, que el poder se comparte, que en la colaboración se generan espacios muchos más constructivos para, efectivamente, generar cambios internos y profundos que nos permitan cambios en el exterior. En general, el disco propone que si bien es importante tener una opinión y una mirada crítica no hay que perder la ternura, el positivismo y la esperanza», sentenció Denise Rosenthal.