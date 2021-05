¡Lista para Netflix!: Hay un nuevo documental de Britney a la vista

El documental Framing Britney Spears, producido por The New York Times para la plataforma de streaming Hulu, relata la vida de Britney y se denuncian los abusos a los que fue sometida la cantante en toda su carrera.

Fue la periodista Liz Day la que estuvo a cargo de la investigación que reveló el abuso que sufrió Britney a lo largo de su infancia y adolescencia. Todo esto produjo los problemas mentales de la cantante y gatilló que su padre Jamie Spears se convirtiera en su tutor legal.

El documental tuvo tal éxito que creo el hashtag #FreeBritney que motivó nuevos juicios para que Britney logre la independencia legal de su padre.

El medio Bloomberg aseguró que la plataforma de streaming Netflix tiene puesta las manos en el desarrollo de un nuevo documental sobre la vida de Britney.

La nueva producción está dirigida por Erin Lee Carr, cineasta especializada en documentales. Según Bloomberg el documental de Netflix se está filmando desde antes que el de Hulu.

Por el momento no hay fecha de estreno del nuevo documental, pero distintas fuentes indican que están esperando que se desarrollen nuevos juicios en el caso para independizar a Britney de su padre para que pueda emitir declaraciones libremente.

«Nosotros, como The New York Times, no la hemos entrevistado porque queremos poder hacerlo libremente sin que nadie intente intervenir en lo que ella dice. Parece que nadie le pudiera preguntar a Britney», aseguró en su momento la directora del documental de Hulu.

También se suma Movistar

Movistar también entró en la batalla por los documentales de Britney y se espera que en febrero de 2022 estrenen La batalla por Britney dirigido por el cineasta británico Mobeen Azhar para la BBC.

Por su parte Britney usó su Instagram para comentar el interés que ha suscitado para la prensa el producir documentales de su vida.

«Tantos documentales sobre mí este año con las opiniones de otras personas sobre mi vida. Qué puedo decir… ¡¡¡Me siento profundamente halagada!!! Estos documentales son tan hipócritas… critican a los medios y luego hacen lo mismo», escribió la artista en una publicación.