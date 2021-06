Destrozado: Pascual Fernández anunció fallecimiento de su perro Guero

Sin poder contener las lágrimas Pascual Fernández, anunció durante la tarde de este lunes el fallecimiento de Guero, su regalón de cuatro patas.

«Les tengo una noticia muy mala, es que el Guero se ha muerto, el Guero ya no está conmigo», inició en un video en su cuenta de Instagram.

El español se mostró bastante afectado por la pronta partida de su perrito, quién llevaba años junto a él. Según la información que entregó Pascual Fernández, Guero sufrió un infarto.

«Le dio un infarto, se ha muerto. Ya no aguanto más, ya no sé que hacer, era mi hijo. Se que él estaba también, le hicieron una eco y estaba bien. No me pude despedir, es duro no despedirte de tu hijo cuando se va», expresó bastante afectado el ex chico reality.

En los videos que compartió Pascual Fernández a través de su cuenta de Instagram se le vio bastante afectado, tanto que no podía ni hablar.

«No saben como me siento, es una locura, no me lo creo, estoy como un poco en shock. Él cumplía años el día 9 y yo cumplo años el día 10, íbamos a cumplir años juntos. Él era mi vida, era lo que más amaba en mi vida, era mi alma», contó el español.

Su llegada a Chile

Pascual Fernández se hizo conocido en nuestro país luego de su participación en el reality ‘Volverías con tu ex’ (2016), en aquella oportunidad de ganó rápidamente el cariño del público.

¿La razón? Una de las solicitudes que hizo en su contrato al momento de entrar al programa de Mega, fue poder entrar al reality con su mascota, Guero.

Al ser aceptados sus términos, Pascual Fernández viajó desde España a Chile con su pequeño perri-hijo. De forma inmediata el perro se ganó el cariño de los integrantes de reality que jugaban constantemente con él.

Luego de su paso por el reality, Pascual y Guero armaron una vida en Chile, donde se quedaron durante varios años.

Incluso en 2019 ambos tomaron la decisión de volver a su país natal, situación que no estuvo alejada de escándalos.

Ya que según evidenció Pascual Fernández, tenía problemas para viajar con Guero en el avión de regreso a Europa, problema que revolucionó las redes sociales.