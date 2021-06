«Efectivamente no me pegué al refrigerador. Hay que aclararlo… no faltan angelitos», reafirmó el actor

Durante este domingo el actor Nicolás Oyarzún compartió un divertido video con sus seguidores de Instagram. En esta, el «ojos de piscina» hizo una humorada con el supuesto magnetismo que provocaba la vacuna. Aunque esta conspiración ya fue desmentida en varias oportunidades por los científicos y autoridades.

Según detalló página 7, el médico Rodolfo Neira publicó redes sociales un “experimento” que incluía a dos mujeres, en el video supuestamente la conspiración del magnetismo era «comprobaba».

Neira en el video señaló la existencia de «un vacío de conocimiento acerca de los componentes de las vacunas». Y que supuestamente estas tienen elementos magnéticos internos que «permiten que celulares, cucharas y monedas se peguen a la piel».

Rápidamente el médico generó revuelo en redes sociales y se le catalogó como «antivacuna». Tras esto, el autor del video no solo eliminó el registro, sino que también cerró su cuenta de Instagram donde lo compartió.

Lo vengo diciendo hace tiempo. Es inconcebible que @CANAL_13C (filial de @canal13 en el cable) tengan al sacowea de Rodolfo Neira en su parrilla programática. Más todavía cuando el contenido del canal se supone que es cultural y científico. pic.twitter.com/yBQxy9QI6H — Fredo (@Fredolamaldad) May 27, 2021

El video de Nicolás

Tras tantas conspiraciones y opiniones sobre la seguridad de la vacunación, Nicolás Oyarzún quiso dar su opinión un un divertido sketch. El actor, que interpreta a Pablo en «Edificio Corona», publicó el video en sus historias.

En este, Nicolás sale caminando a su cocina a sacar leche del refrigerador, sin embargo, al cerrar el electrodoméstico, su cuerpo «se pega» con fuerza a la puerta. Tras unos segundos sin saber qué hacer, el actor se topa con una espátula con la que se libera finalmente.

«Si no te vas a vacunar que no sea por creer tonteras», escribió Nicolás Oyarzún a su millón de seguidores. Nicolás además aclaró que realmente nunca fue víctima de este «magnetismo» de la vacuna.

«Efectivamente no me pegué al refrigerador. Hay que aclararlo… no faltan angelitos», cerró el actor.

Nicolás Oyarzún se burla de los antivacunas y la teoría del magnetismo pic.twitter.com/vZHpnFfVnX — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) May 30, 2021

«Efectivamente no me pegué al refrigerador. Hay que aclararlo… no faltan angelitos», cerró el actor.