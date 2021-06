Leona es una niña que hace poco estuvo de cumpleaños, y que se hizo viral por la temática de su fiesta, o para ser más específicos por la de su torta.

La pequeña que estaba por cumplir 3 años tenía clarísimo que su fiesta iba a estar ambientada de acuerdo a la película de Disney, El Rey León, pero tenía una razón secreta detrás de su decisión.

Para sorpresa de toda su familia Leona pidió que su torta representara el momento exacto de la muerte de Mufasa. Su tío Casey usó Twitter para compartir la explicación de la niña, que evidentemente tiene todo el sentido del mundo.

My niece turned 3 today!! She asked for a Lion King cake but specifically the moment where Mufasa dies, because “everyone will be too sad to eat the cake and it will be all for me.” pic.twitter.com/UOatqCUSj0

— Casey Feigh (@caseyfeigh) May 29, 2021