Joaquín Méndez presentó a su nuevo amorcito en mensaje a su mamita

El presentador de televisión Joaquín Méndez, hace un tiempo sorprendió anunciando que estableció una relación con una chiquilla. Según señaló entonces, su nuevo amorcito estaría alejada de los reflectores y la farándula.

Es por esto que el rubio decidió no compartir mucho sobre su relación en redes, siguiendo al parecer el ejemplo de María José Quintanilla. Sin embargo, el presentador de «La hora de jugar» mostró este fin de semana un poquitito de la chiquilla en cuestión.

Y es que obvio Joaquín Méndez le mandó un bello mensaje a su y mamita este domingo en el Día de la Madre. La cosa, es quien posa junto al argentino en la postal que dedicó a su mamita en su cuenta de Instagram.

En la tierna postal la pareja sale abrazándose envueltos en pijamas de unicornios, muy Joaquín de su parte. No obstante, aun no nos deja ver la cara de su nuevo amorcito, quien sale escondiéndose en el cuerpo del argentino. De igual forma, contó algunos detalles de la chiquilla, como para no quedarse con tantas dudas.

La postal y el mensajito a mamá

“¡Feliz día mamá! Acá intentando seguir el camino que me enseñaron ustedes, lejos de casa pero con mucho amor y esfuerzo. La verdad que se los extraña mucho, ojalá termine rápido la pandemia para darles este mismo abrazo”, expresó Joaquín en la foto.

“Sí, ella es una genia, nos entendemos muy bien y parece que hay mucha química. ¡Su familia está igual de loca como nosotros! No sé si es la energía pero entre locos nos entendemos, aquí vine a parar. Me gustaría presentarles a esta gran persona y cagarnos de risa un rato”, cerró el argentino sobre la chiquilla entre sus brazos.

La postal ya junta cientos de «me gusta», además de varios comentarios, unos de fanáticas llorando la soltería del chiquillo y otros felicitándolo por el amor que está cultivando con la misteriosa mujer. Incluso, el mismísimo Luis Jara decidió agarrarlo un poco para la chacota y le comentó «Que linda muñeca», haciendo alusión a que no era real.