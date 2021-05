Julio César Rodríguez no votó: explicó las razones de su ausencia

El animador contó que está inscrito en Concepción y por temas laborales no pudo asistir.

Durante estas dos jornadas de elecciones el llamado a votar por parte de los rostros de comunicación ha sido constante, incluso de parte de Julio César Rodríguez.

El animador de Chilevisión ha estado en pantalla sábado y domingo producto de la intensa cobertura de su canal de televisión.

Durante la transmisión Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez fueron consultados por Mónica Rincón respecto a su asistencia al proceso cívico.

La animadora del matinal entregó un sí rotundo, pero lo que más llamó la atención fue la respuesta del querido animador.

«No, yo no voy a ir a votar, yo tuve que trabajar Mónica», respondió Julio César Rodríguez.

Ante la respuesta del animador, la periodista quedó muy sorprendida y rápidamente lo increpó por no haber sido parte de estas mega elecciones. «¿Cómo?», consultó Rincón.

La respuesta de JC

Pero todo tenía una explicación, así lo dejó clarito Julio César Rodríguez, quién explicó públicamente la razón por la que no había viajado.

«Yo no me he cambiado porque para mi familia la votación es un rito», comentó el animador.

Incluso el animador contó como es que se organiza su familia, en días tan importantes como lo son las elecciones a nivel nacional.

«Vamos, estamos juntos, regaloneamos y van familiares, es un momento muy lindo, entonces uno siempre trata de que sea lindo y tenía todo organizadito para ir el sábado, pero no pude. Con el corazón en Concepción», contó Julio César Rodríguez.

Finalmente, Mónica Rincón comprendió la razón por la que su compañero de canal no pudo asistir a cumplir con su derecho cívico.

«Te entiendo tanto, a mí me pasó lo mismo por años, yo también soy de Conce y tú lo sabes», respondió la periodista al animador de Contigo en la Mañana.

Agregando que, «te vacunaron del Covid, de la influenza y de prensa».