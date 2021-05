Madre de hermanos asesinados en El Bosque rompió el silencio

Un horrible asesinato quedó al descubierto la noche del lunes en la comuna de El Bosque, donde una madre encontró sin vida a sus dos hijos.

El joven tenía 18 años, mientras que su hermana tan solo 14 años. Respecto al crimen solo hay un sospechoso, quién también vivía en el lugar y desde el hecho se le perdió el rastro.

Durante esta mañana la madre de los dos hermanos, Claudia, decidió entregar su versión de los hechos, a través del matinal Mucho Gusto.

Respecto a su relación con el único sospechoso, Fernando (29), informó que se conocieron en el ámbito laboral, donde se desempeñaban como guardias.

Desde el principio, el sospechoso se mostró como un niño bueno, tranquilo, trabajador, y aclaró que nunca lo vio consumiendo drogas o alcohol.

¿Cómo llegó a vivir a su casa?

Según mencionó Claudia, el único sospechoso fue despedido de la empresa donde trabajaban por no contar con un curso solicitado.

Ante esto y en medio del estallido social, Fernando decidió irse a vivir a al Tabo con la espera de encontrar nuevas oportunidades.

Pero en mayo del 2020, volvió a la capital y buscó ayuda en Claudia y su familia.

«Me dijo que no tenía dónde vivir, y yo lo veía como un hijo. Mi casa es chica, no tiene muchas comodidades, pero yo lo recibí con todo el amor de madre. Y quiero dejar en claro, que nunca fue mi pareja, como se especuló. Lo veía como un hijo», explicó la madre de los hermanos asesinados en El Bosque.

Desde ese entonces todos generaron una relación muy cercana, ya que como Claudia trabajaba de día, él cuidaba de sus hijos, y en la noche partía a trabajar.

«Me decía que los quería mucho. Y yo estaba feliz, porque veía que cuidaba a los niños. En los primeros meses que estuvo, yo no tenía trabajo, así que en la casa lo analizaba, veía lo que hacía y lo que no hacía. Les preguntaba a mis hijos cómo se sentían con él, siempre tenían toda mi confianza. Mi hija decía que era muy preocupado, y que les consultaba si les faltaba algo», contó Claudia.

Finalmente, la mamá de los hermanos de El Bosque detalló que nunca le arrendó la pieza, solo lo llevó a vivir con ellos y aportaba en la casa debido a la situación que vivía Fernando.

Además, aclaró que siempre se sintió cariño por él debido a lo difícil que había sido su vida estando en el Sename.

«Soy una persona muy detallista. Yo pienso que en ese momento, al niño le pasó algo en su cabeza, y tal vez sintió celos por el amor que yo le entregaba a mis hijos. Él me decía que le hubiese gustado tener una madre como yo. Creo que fue eso, un arranque de celos, de rabia», mencionó.

Respecto a si sospecha sobre Fernando como el autor de los hechos, Claudia fue enfática en decir que sí, producto de las actitudes.

«Sospecho de él totalmente. Está todo muy claro de lo que sucedió, no hay forma de decir que no fue él. No está su ropa, sus cosas. No se presentó a trabajar, me bloqueó del teléfono, cerró sus redes sociales. Qué más puedo decir, él fue», sentenció.