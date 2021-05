Ministro Bellolio y Pase de Movilidad: «No es un chipe libre»

Durante el reporte diario del Minsal, el Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio aprovechó para informar sobre Pase de Movilidad anunciado por el Gobierno.

Este documento entregará mayores libertades para todas aquellas personas que hayan cumplido con el proceso de inoculación.

El Pase de Movilidad estará disponible desde este miércoles 26 de mayo, y podrán sacarlo de forma digital y física.

Cabe destacar que el documento permitirá el libre tránsito en comunas en fase de transición y cuarentena. Además de los viajes interregionales, en lugares que estén en fase 2.

«No es un chipe libre, de hecho, no se puede comparar tampoco con un carnet verde», indicó Jaime Bellolio.

A eso el Secretario de Estado agregó que, «no es decir que ya se acabó la pandemia o que no son necesarios los cuidados, y pedimos humildemente a quienes son consultados sobre estas materias, que no den pie a que se malentienda el objetivo de esta medida

«Este pase no da beneficios, sino que exime de ciertas restricciones a personas que ya han completado su proceso de vacunación y que, por tanto, representan un menor riesgo para otros», mencionó Bellolio.

Por otra parte, el Ministro aclaró que el Pase de Movilidad es un permiso dinámico. Esto debido a que cambia dependiendo de la situación sanitaria que vive cada persona.

Si el ciudadano es confirmado como caso positivo de Covid-19, o se determine como contacto estrecho, el documento no estará habilitado para su uso.

No está aprobado por los profesionales de la salud

La iniciativa del Pase de Movilidad del Gobierno, no ha sido aprobada por organismos como el Colegio Médico, quiénes lo consideran un medida prematura.

«Recordemos lo que ocurrió con el permiso de vacaciones. Actualmente, mueren en promedio cerca de 100 personas diarias por cobid-19 y no podemos normalizarlo», indicó Izkia Siches.

«Cuando bajen hospitalizaciones y fallecidos, podemos empezar a conversar sobre el pase de movilidad», agregó.

Finalmente, Jaime Bellolio respondió a las críticas del Colegio Médico indicando que no hay que confundir las cosas.

«No nos confundamos, aquí no hay una señal equívoca, salvo que algunos intenten confundir a las personas. Tal como dijimos, esto no es un chipe libre, no significa saltarse las reglas de la cuarentena o de la transición. No significa que puedan reunirse las personas con mayor aforo».

Opinión a la que se sumó el Ministro Paris quién aseguró que, «es un premio al buen comportamiento, al sacrificio que han hecho sobre todo los adultos mayores».