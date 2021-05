Mira los nuevos cosméticos que llegarán a Fall Guys: Ultimate Knockout

La cuarta temporada de Fall Guys: Ultimate Knockout sigue su rumbo con un estética futurista. Vía Festigame.

Es por ello que desde Mediatonic liberará nuevos cosméticos inspirados en la película Tron, los cuales serán estrenados el próximo 24 de mayo.

La noticia la compartió la propia desarrolladora a través de su cuenta de Twitter, los jugadores tendrán la opción de vestir a sus personajes con los trajes de Tron, Rinzler o Quorra.

🚨 TRON IS COMING TO FALL GUYS 🚨

Sark will be featured in the store for 22K Kudos

There will also be a DLC pack containing:

⚡ Tron

⚡ Rinzler

⚡ Quorra

Releasing on the 24th of May! pic.twitter.com/Kt3qOlPUWH

— Fall Guys 🤖 Season 4.5 🤖 (@FallGuysGame) May 19, 2021